Продажи валюты ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку составили 4,3 млрд долларов

Российскому регулятору в рамках сделки по Сбербанку осталось продать валюту на 1,8 триллиона рублей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.

Продажа валюты в целях обеспечения компенсации выручки от экспорта, выпадающей при стоимости нефти ниже 25 долларов за баррель, будет осуществляться до 30 сентября, рассказала Набиуллина.

Сейчас цены на топливо выше, но установленное правило по-прежнему сохраняется, передает слова главы Банка России ТАСС.

Размер средств от проданной валюты на данный момент составил около 4,3 миллиарда долларов. Решение по оставшемуся объему будет принято регулятором к концу сентября.