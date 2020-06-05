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 Собянин заявил, что Москва выполнит все соцобязательства перед жителями города

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Симоньян призвала ставить пометки на публикации СМИ-иноагентов в качестве ответа Facebook

Симоньян призвала ставить пометки на публикации СМИ-иноагентов в качестве ответа Facebook

 Продажи валюты ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку составили 4,3 млрд долларов

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20:30   5 Июня 2020
Политика

Елизавета Пескова назвала достойной борьбу с коронавирусом в России

Елизавета Пескова назвала достойной борьбу с коронавирусом в России

Действия Правительства РФ в период пандемии COVID-19 являются в целом правильными и эффективными, обозначила дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Россия эффективно справляется с борьбой с коронавирусной инфекцией, и ее меры являются правильным и современными, обозначила она во время интервью NEWS.ru.

Елизавета Пескова подчеркнула, что в период, когда речь заходит о необходимости ежедневной борьбы за жизни большого числа людей, необходимо убрать на второй план любые экономические факторы.

"Приоритет для любого государства — человеческая жизнь", — подчеркнула Пескова.

В то время как люди в США в период пандемии не могут обратиться за медицинской помощью по причине ее высокой стоимости, в России власти приняли ряд эффективных мер для снижения роста числа заболевших. Российская медицина показала себя на порядок лучше за счет особенностей функционирования системы здравоохранения в стране, резюмировала она.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции страны с 25 июня по 1 июля. К изменениям в главный закон страны отнесутся предложение о государственном обеспечении доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, а также гарантированная адресная соцподдержка. Об этом информирует "Царьград".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #медицина #елизавета пескова #коронавирус

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