Елизавета Пескова назвала достойной борьбу с коронавирусом в России

Действия Правительства РФ в период пандемии COVID-19 являются в целом правильными и эффективными, обозначила дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Россия эффективно справляется с борьбой с коронавирусной инфекцией, и ее меры являются правильным и современными, обозначила она во время интервью NEWS.ru.

Елизавета Пескова подчеркнула, что в период, когда речь заходит о необходимости ежедневной борьбы за жизни большого числа людей, необходимо убрать на второй план любые экономические факторы.

"Приоритет для любого государства — человеческая жизнь", — подчеркнула Пескова.

В то время как люди в США в период пандемии не могут обратиться за медицинской помощью по причине ее высокой стоимости, в России власти приняли ряд эффективных мер для снижения роста числа заболевших. Российская медицина показала себя на порядок лучше за счет особенностей функционирования системы здравоохранения в стране, резюмировала она.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции страны с 25 июня по 1 июля. К изменениям в главный закон страны отнесутся предложение о государственном обеспечении доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, а также гарантированная адресная соцподдержка. Об этом информирует "Царьград".