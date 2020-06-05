Военные специалисты приняли решение оборудовать медцентры Минобороны в Дагестане

Медицинские центры Министерства обороны РФ в Дагестане оборудуют лабораториями ПЦР-диагностики. Там будут стационарные лаборатории для проведения молекулярно-генетических исследований приборами ПЦР.

Инфекционные центры, которые возвели военные в Дагестане, оборудуют стационарными лабораториями для проведения ПЦР-исследований.

Сейчас учитывается успешный опыт постройки медцентров в других регионах России, об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства. В госпиталях будет оказываться медицинская помощь гражданскому населению.

В госпиталях буду оказывать помощь гражданскому населению. Постройка трех инфекционных отделений, рассчитанных на 200 мест для больных коронавирусной инфекцией, ведется по личному поручению президента России Владимира Путина.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.