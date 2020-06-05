Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин заявил, что Москва выполнит все соцобязательства перед жителями города

Собянин заявил, что Москва выполнит все соцобязательства перед жителями города

 Леонид Пешков рассказал о специфике съемок учебных военных фильмов

Леонид Пешков рассказал о специфике съемок учебных военных фильмов
Виталий Серуканов сравнил "оппозицию" с гидрой без головы

Виталий Серуканов сравнил "оппозицию" с гидрой без головы

 Политолог Марков предсказал волну блокировок в Facebook перед голосованием по поправкам

Политолог Марков предсказал волну блокировок в Facebook перед голосованием по поправкам
Правосудов оценил способность Германии сдержать атаку США на «Северный поток - 2»

Правосудов оценил способность Германии сдержать атаку США на «Северный поток - 2»

 Демократы поставили Америку на колени и запустили взрывной механизм

Демократы поставили Америку на колени и запустили взрывной механизм
Собянин заявил, что Москва выполнит все соцобязательства перед жителями города

Собянин заявил, что Москва выполнит все соцобязательства перед жителями города

 Леонид Пешков рассказал о специфике съемок учебных военных фильмов

Леонид Пешков рассказал о специфике съемок учебных военных фильмов
Виталий Серуканов сравнил "оппозицию" с гидрой без головы

Виталий Серуканов сравнил "оппозицию" с гидрой без головы

 Политолог Марков предсказал волну блокировок в Facebook перед голосованием по поправкам

Политолог Марков предсказал волну блокировок в Facebook перед голосованием по поправкам
Правосудов оценил способность Германии сдержать атаку США на «Северный поток - 2»

Правосудов оценил способность Германии сдержать атаку США на «Северный поток - 2»

 Демократы поставили Америку на колени и запустили взрывной механизм

Демократы поставили Америку на колени и запустили взрывной механизм
20:18   5 Июня 2020
Общество

Собянин заявил, что Москва выполнит все соцобязательства перед жителями города

Собянин заявил, что Москва выполнит все соцобязательства перед жителями города

Это в том числе касается заработной платы врачей, учителей и работников культуры, подчеркнул градоначальник журналистам в пятницу, 5 июня. По его словам, все социальные выплаты будут выплачены в полном объеме.

Это в том числе касается заработной платы врачей, учителей и работников культуры, подчеркнул градоначальник журналистам в пятницу, 5 июня. По его словам, все социальные выплаты будут выплачены в полном объеме. Более того, врачи и медики, работающие с коронавирусными пациентами, также получат дополнительную поддержку.

"Дополнительные выплаты введены для тех, кто потерял работу. Были увеличены пособия на детей от трех до семи лет", — заявил Собянин.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Даты проведения голосования ранее утвердил президент России Владимир Путин. Среди ключевых поправок значатся: гарантированная адресная социальная поддержка, обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #собянин #обязательства #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...