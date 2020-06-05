Собянин заявил, что Москва выполнит все соцобязательства перед жителями города

Это в том числе касается заработной платы врачей, учителей и работников культуры, подчеркнул градоначальник журналистам в пятницу, 5 июня. По его словам, все социальные выплаты будут выплачены в полном объеме.

Это в том числе касается заработной платы врачей, учителей и работников культуры, подчеркнул градоначальник журналистам в пятницу, 5 июня. По его словам, все социальные выплаты будут выплачены в полном объеме. Более того, врачи и медики, работающие с коронавирусными пациентами, также получат дополнительную поддержку.

"Дополнительные выплаты введены для тех, кто потерял работу. Были увеличены пособия на детей от трех до семи лет", — заявил Собянин.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Даты проведения голосования ранее утвердил президент России Владимир Путин. Среди ключевых поправок значатся: гарантированная адресная социальная поддержка, обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий.