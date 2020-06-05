Виталий Серуканов сравнил "оппозицию" с гидрой без головы

Оппозиция в России подобна гидре без головы. Ее неразборчивость в связях и сторонниках приведет "к какому-то морально-нравственному дну", заявил экс-сотрудник московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов.

Реакция либеральных оппозиционеров на задержание "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова и журналиста Ильи Азара удивила ведущего стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу" Митю Леонтьева. Он подчеркнул, что ему непонятная такая реакция, ведь "омбудсмен" ранее работал в отделе по борьбе с экстремизмом и придерживался правых взглядов "нацистского толка". Об этом информирует Nation News.

С ним согласился Серуканов. Он подчеркнул, что Воронцов работал так называемым "эшником", которых правоохранительные оппозиционеры и сам глава признанного иноагентом ФБК Навальный называли преступниками и врагами, мешающими либералам строить "прекрасную Россию будущего". Но, по удивительным причинам, когда Воронцов переметнулся на сторону оппозиции, то тут же стал "фаворитом" скандального блогера Навального.

Задержанный корреспондент "Новой газеты" Азар устроил пикет, чтобы похайпиться, не разобравшись, на чем. Такого мнения придерживается экс-сотрудник штаба Навального.