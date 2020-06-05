Леонид Пешков рассказал о специфике съемок учебных военных фильмов

Работа на киностудии Минобороны – это для энтузиастов, заявил ветеран специальной военной документалистики, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения киностудии Минобороны РФ Леонид Пешков.

Съемки фильмов для военного ведомства проходят под строгим контролем, но это не мешает созданию качественных, профессиональных пособий, которыми будут пользоваться военнослужащие.

На работе никогда не приходилось скучать. Благодаря творческому руководству интересным получался даже самый обычный учебный ролик, передает воспоминания Пешкова издание "Литературная газета".

Интересными оказались подводные съемки. Работа при этом значительно усложнялась, но результат того стоил. Фильмы, созданные для Минобороны, приносят пользу армии, а значит их создание важно и почетно, подытожил ветеран специальной военной документалистики.