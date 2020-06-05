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20:00   5 Июня 2020
Армия

Северный флот отслеживает действия фрегата "Аквитания" ВМС Франции в Баренцевом море

Северный флот отслеживает действия фрегата "Аквитания" ВМС Франции в Баренцевом море

Силы Северного флота ВМС РФ начали слежение за французским фрегатом "Аквитания", который вошел в Баренцево море. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

Фрегат "Аквитания" с управляемым ракетным оружием вошел в акваторию Баренцева море 5 июня 2020 года.

Стоит отметить, что в начале мая в Баренцево море вошла корабельная ударная группа НАТО. Действия трех эсминцев США - "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и "Портер", а также эсминца Великобритании "Кент" отслеживались Северным флотом, передает "Интерфакс".

В национальном центре управления обороной Российской Федерации отмечали, что действия корабельной ударной группы ОВМС НАТО также отслеживались силами и средствами Северного флота. Стоит отметить, что эсминцы НАТО свернули маневры раньше времени и покинули Баренцево море 8 мая.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

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Автор: Илья Романович
#россия #франция #минобороны рф

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