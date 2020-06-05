Немецкий политолог оценил влияние новых санкций США против СП-2

Германия не вассал США и хотя, если она откажется сотрудничать с Америкой, она окажется в изоляции в Европе, к правительству ФРГ возникнут вопросы, если оно уступит Вашингтону в вопросе новых санкций против российского «Северного потока – 2».

Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил РИА Новости, добавив, что США, будучи ведущей экономической державой, имеют больше рычагов давления и в состоянии нанести европейским компаниям значительный ущерб. Поэтому новые американские санкции против российского газопровода будут восприниматься как «грубая атака на экономику и политику Европы».

Также политолог добавил, что ФРГ не может начать с Америкой экономическую войну, потому что боится, что, перестав сотрудничать с президентом США, окажется в изоляции в Европе, но все же санкционное давление Вашингтона может вызвать со стороны Берлина ответную реакцию.

«Меркель пыталась сделать все, чтобы не разрушить отношения с США… Но фрау Меркель знает, что она не может терпеть все. Она не может это сделать, — заявил Рар. — Германия — не вассал Америки, и будут вопросы, если правительство ФРГ уступит».

По словам политолога, именно эти соображения стали причиной того, что Ангела Мерокель отказалась ехать в Вашингтон на саммит «Большой Семерки» — канцлер Германии просто не может работать с Дональдом Трампом.

К тому же, добавил эксперт, позиция Конгресса США по отношению к России гораздо более агрессивная, чем позиция главы Белого дома, если Штаты все же введут новые санкции против «Северного потока – 2», это помешает России вернуться в G8, чего хочет Трамп.