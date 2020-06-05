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19:36   5 Июня 2020
Политика

Политолог Марков предсказал волну блокировок в Facebook перед голосованием по поправкам

Политолог Марков предсказал волну блокировок в Facebook перед голосованием по поправкам

Волну блокировок российских аккаунтов, лояльных власти, предсказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Марков в комментарии "Слову и Делу" выразил уверенность в том, что блокировка была далеко не случайной. Соответствующим образом руководство соцсети продемонстрировало, что в системе Facebook запущены специальные алгоритмы для блокировки всех учетных записей российских государственных корпораций и общественных структур, лояльно относящихся к действующему Правительству РФ.

Марков не исключил, что волна блокировок российских аккаунтов пройдет перед проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он указал, что создал аккаунт в Telegram, поскольку полностью уверен, что он будет заблокирован администрацией Facebook в этот период.

В заключение Марков указал, что России необходимо развивать собственные социальные сети, к примеру, на базе "ВКонтакте". По его мнению, для этого необходимо сделать соцсеть более глобальной и обеспечить свободный переход большого количества учетных записей с Facebook.

Американская соцсеть Facebook сочла фейком новость о возведении инфекционной больницы в Уфе, которую опубликовал аккаунт RT Deutsch. Администрация социальной сети в очередной раз ссылается на техническую ошибку.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #соцсети #марков #блокировка

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