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19:28   5 Июня 2020
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ЗВО перебазирует 30 вертолетов и самолетов для тренировок перед парадом Победы в Москве

ЗВО перебазирует 30 вертолетов и самолетов для тренировок перед парадом Победы в Москве

Перед парадом Победы в Москве 25 июня Западный военный округ начал перебазировать 30 боевых вертолетов и самолетов.

Для парада Победы, который состоится 24 июня в Москве, Западный военный округ (ЗВО) приступил к перебазированию на оперативные аэродромы в Клину и Липецке 30 боевых самолетов и вертолетов. Они будут задействованы в репетиции торжественного мероприятия в центре российской столицы. 

Авиация ЗВО на параде в честь 75-й годовщины Победы в Москве будет представлена новейшими истребителями Су-35С, Су-30СМ, а также транспортно-боевыми вертолетами Ми-8, ударными вертолетами Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор".

В составе тактических звеньев будет отработано соблюдение высоты, дистанций и интервалов между самолетами и вертолетами во время Парада в столице.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

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Автор: Борис Нестеров
#тренировки #зво #парад победы

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