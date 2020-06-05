"Новая газета" вошла в топ-5 антироссийских изданий

Издание "Новая газета" находится на пятом месте рейтинга антироссийских СМИ.

Федеральное агентство новостей опубликовало рейтинг антироссийских СМИ. Издания, попавшие в список, публиковали фейки о ситуации с коронавирусом в России, обвиняли в вымогательстве Россельхознадзор, а Росстат — в сокрытии информации.

"Новая газета" попала на пятое место рейтинга за фейк Госдепартамента США о "фальшивых" ливийских динарах. Вброс растиражировали десять антироссийских СМИ, среди которых, помимо "Новой", были "МБХ Медиа" и "Дождь". В США заявили, что изъятая партия купюр в Мальте, отпечатанных в России, якобы является фальшивой. "Новая газета" приписала сюда тему "российского вмешательства" в Ливии, которая не дает покоя Америке. Однако в МИД РФ этот вброс официально опровергли.

Фейки — это иностранная политика на территории России, заявил в комментарии изданию ФАН депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что фейки, удаление российских патриотических ресурсов на YouTube и даже блокировка выступления президента РФ Владимира Путина — это единая информационная политика против России.