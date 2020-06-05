Препарат "Авифавир" против COVID-19 будет бесплатным в России

Препарат "Авифавир" против коронавируса будет бесплатным в России в рамках обязательного медицинского страхования, об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Докладывая президенту РФ Владимиру Путину о борьбе с коронавирусом, Дмитриев отметил, что РФПИ создал совместное предприятие, которое будет производить препараты против COVID-19 на основе плазмы крови.

Накануне в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и улучшается, но необходимо продолжать следить за обстановкой в регионах.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет в России с 25 июня по 1 июля согласно указу Путина. В поправках предлагают закрепить обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, передает "Парламентская газета".