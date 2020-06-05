Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за COVID-19 в США пора отменять

Санитарные ограничения в США, которые были введены правительством страны для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, пора отменять, уверен американский лидер Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что после распространения COVID-19 он начал по-другому смотреть на торговую сделку с китайской стороной.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Трамп перенес саммит G7 на осень и планировал пригласить на него Россию. Правительство Италии рассматривает возможность приглашения РФ, предложенную Трампом.