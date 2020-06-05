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17:50   5 Июня 2020
Политика

Политолог Марков: основные соцсети в России не должны контролироваться из США

Политолог Марков: основные соцсети в России не должны контролироваться из США

Контроль за ключевыми российскими социальными сетями осуществляется со стороны США и западных спецслужб, что является абсолютно недопустимым, заявил политолог Сергей Марков.

В комментарии "НьюИнформ" Марков сказал, что соцсети, которые широко используются в России, в частности, контролируются американскими компаниями, сотрудничающими со спецслужбами США.

Политолог привел в пример случай, когда во время празднования 9 Мая соцсеть Facebook пыталась помешать россиянам смотреть трансляцию президента РФ Владимира Путина, пометив ее как "Графический контент и насилие". Кроме того, руководство Facebook массово блокировало аккаунты патриотически настроенных пользователей, которые в тот день выкладывали фотографии с флагом Победы над Рейхстагом. Он заявил, что российские соцсети не должны контролироваться спецслужбами США.

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Автор: Яна Либерман
#сша #facebook #марков

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