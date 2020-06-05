Путин указал, что недопустимо жить по принципу "после нас хоть потоп"

Недопустимо жить по принципу "после нас хоть потоп", уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания по вопросам экологии.

Путин назвал такую логику тупиковой и крайне опасной. Глава РФ указал, что допущенные в прошлом просчеты при освоении различных территорий привели на сегодняшний день к тому, что необдуманные решения "отравляют жизнь людей и природы".

Российский лидер с сожалением отметил, что в настоящее время в РФ происходят случаи откровенно потребительского подхода, поскольку многие живут по принципу "после нас хоть потоп".

Телеканал "Царьград" сообщал, что Путин отчитал Потанина после его отчета о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.