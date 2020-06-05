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17:43   5 Июня 2020
Политика

Путин указал, что недопустимо жить по принципу "после нас хоть потоп"

Путин указал, что недопустимо жить по принципу "после нас хоть потоп"

Недопустимо жить по принципу "после нас хоть потоп", уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания по вопросам экологии.

Путин назвал такую логику тупиковой и крайне опасной. Глава РФ указал, что допущенные в прошлом просчеты при освоении различных территорий привели на сегодняшний день к тому, что необдуманные решения "отравляют жизнь людей и природы".

Российский лидер с сожалением отметил, что в настоящее время в РФ происходят случаи откровенно потребительского подхода, поскольку многие живут по принципу "после нас хоть потоп".

Телеканал "Царьград" сообщал, что Путин отчитал Потанина после его отчета о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #экология

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