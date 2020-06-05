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17:34   5 Июня 2020
Политика

Соловьев: беспорядки в США могут стать предлогом для незаконных акций по всему миру

Соловьев: беспорядки в США могут стать предлогом для незаконных акций по всему миру

Транслирующие в интернете массовые беспорядки в США являются примером мощнейшей визуализации, которую деструктивные "политики" могут использовать в собственных целях, заявил юрист Иван Соловьев.

Протесты в Соединенных Штатах начались после громкого убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудники правопорядка заподозрили мужчину в мошенничестве, и во время задержания один из офицеров применил удушающий прием. Флойд потерял сознание и впоследствии скончался в больнице.

На фоне скандала в США некоторые "политики" могут "под шумок" спровоцировать протесты в России. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев. По его словам, чтобы этого не произошло, в РФ необходимо ужесточить наказание за организацию и участие в незаконных митингах.

"Люди устали и хотят вернуться к нормальной жизни. И вот эту накопленную ими в самоизоляции энергию некоторые "политики" пытаются направить отнюдь не в мирное русло", — подчеркнул эксперт.

Повторения американского сценария в России ждать не стоит, уверен Соловьев. В РФ нет расизма, который в США является главным фактором напряженности в обществе. Именно по этой причине американцы идут на открытую конфронтацию с властью, заключил заслуженный юрист России.

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Автор: Василий Пименов
#сша #беспорядки #митинги

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