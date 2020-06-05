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17:30   5 Июня 2020
Общество

Ремесло требует скорее привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана

Ремесло требует скорее привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана

Илья Ремесло просит Следственный комитет ускорить проверку в отношении Алексея Навального, который оправдывает нацизм. Об этом сообщил сам юрист в своем Telegram-канале.

Член Общественной палаты РФ подал заявление на одиозного блогера в Следственный комитет еще три дня назад, однако ответа до сих пор не последовало. В связи с этим Ремесло решил обратиться напрямую к главе СК Александру Бастрыкину, попросив его ускорить работу сотрудников Следственного комитета.

Блогер Алексей Навальный продолжает выпускать видеоконтент на YouTube-канале, несмотря на свои противозаконные действия, заявил юрист. По его словам, глава признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" "упитывается безнаказанностью".

Илья Ремесло решил подать заявление на блогера после того, как тот оскорбил ветерана ВОВ. Так, Навальный опубликовал пост с комментариями к видео, в котором известные россияне высказывают свое мнение о поправках в Конституцию РФ. Блогер назвал участников ролика, среди которых ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, "позором страны".

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Автор: Яна Либерман
#ветераны #навальный #илья ремесло

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