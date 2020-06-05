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17:18   5 Июня 2020
Общество

ФАН запустил серию роликов о провалах петербургских чиновников

ФАН запустил серию роликов о провалах петербургских чиновников

Сатирический сериал "Тот самый Смакотин" о казусах в работе петербургских чиновников запустило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Целью своего проекта авторы идеи видят идею показать россиянам курьезные случаи о рабочих буднях муниципалитетов и разных районов Санкт-Петербурга. Повествование в шоу идет от лица главы муниципального округа Екатерингофский Олега Смакотина, сообщает редакция ФАН.

Первый выпуск юмористического сериала посвящен фильму "Тот самый Мюнхгаузен", который в этом году отметил свой 40-летний юбилей. В этом выпуске зрители смогут увидеть исполняющего роль сына барона Леонида Ярмольника, а также узнать об основных случаях провала чиновников Северной столицы.

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Автор: Борис Нестеров

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