Правосудов оценил способность Германии сдержать атаку США на «Северный поток - 2»

Заявление главы комитета Бундестага по энергетике Клауса Эрнста о санкциях в отношении США говорит о том, что Вашингтон «заигрался» с антироссийской риторикой. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» высказал генеральный директор Института национальной энергетики (ИНЭ) Сергей Правосудов.

«Они [Германия] пытаются намекнуть США, мол, ребята, вы там увлеклись политической борьбой и антироссийской риторикой, но у нас есть свой бизнес и своя экономика, не нужно нам мешать. Это такой прагматизм со стороны Германии», — объяснил эксперт.

Ранее Клаус Эрнст допустил возможность введения штрафных пошлин на американский газ, если США не прекратят давление на «Северный поток — 2». Глава комитета по энергетике заявил, что такая политика Вашингтона является посягательством на суверенитет Германии и ЕС.

Преждевременные выводы о германо-американских отношениях излишни, уверен Правосудов. Официально санкции еще не объявлены, нужно следить за дальнейшим диалогом Берлина и Вашингтона. Однако одно, по мнению эксперта, можно утверждать точно – «Северный поток — 2» обязательно достроят, несмотря на выпады со стороны США.

«США, в принципе, всегда были против любых газопроводов из России в Европу. <…> Куча газопроводов уже построено. Очевидно, что "Северный поток — 2" тоже достроят, несмотря на все протесты США, санкции и так далее», — добавил специалист.

При этом в Бундестаге не должны забывать, что Германия в политическом плане остается «не совсем независимой страной», обратил внимание Правосудов. На территории страны находятся американские военные базы, поэтому в процессе отстаивания национальных интересов Берлину нужно понять, насколько далеко можно зайти.

В конце 2019 года в США был принят оборонный бюджет, который включал ограничения против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В частности, швейцарская компания Allseas, прокладывающая газопровод, остановила работы.

Позже американские сенаторы подготовили план расширенных санкций против «Северного потока — 2». Под новые ограничения попадут страховые компании, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам, а также порты, которые принимают участвующие в строительстве корабли.

«Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря через территориальные воды Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Протяженность трубопровода – 1200 километров.