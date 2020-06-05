Давление на Калининград: Польша готова стать плацдармом против РФ

Польша неустанно позиционирует себя как главного союзника США в Европе. Придерживаясь проамериканской политики, Варшава активно выступает против экономических проектов РФ и сближения Москвы с Евросоюзом. Поддерживает руководство европейского государства и тезис о мнимой «российской агрессии», в связи с чем выступает за увеличение присутствия на территории страны воинского контингента Соединенных Штатов.

В июне 2019 года президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп приняли декларацию о военном сотрудничестве. Соглашение предусматривает размещение на территории европейского государства эскадрильи дронов-разведчиков MQ-9 Reaper и увеличение численности военнослужащих Соединенных Штатов на тысячу человек. При этом все расходы, связанные со строительством соответствующей инфраструктуры, легли на плечи Варшавы.

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков в интервью RT объяснил, чем обусловлено столь сильное желание польских властей размещать на своей территории американские военные базы. В Варшаве прекрасно понимают, что в скором будущем страна столкнется с экономическими трудностями, отчасти преодолеть которые должен помочь приток финансов от военных США.

Кроме того, Польша весьма активно взаимодействует с Вашингтоном в военной сфере с целью реализации политики сдерживания России. В частности, в последнее время стали появляться публикации про Калининград, в том числе про возможность захвата силами НАТО этого региона. И именно Варшава больше всех претендует на то, чтобы стать главным американским плацдармом в Европе против РФ. Такое стремление вызвано давней последовательной политикой польских властей, пытающихся реализовать собственные амбиции благодаря поддержке со стороны Соединенных Штатов.

«В большей степени это касается военно-политической сферы, где Польша представляет для США наибольший интерес, потому и является одним из ключевых и активных игроков в НАТО, отстаивая курс, навязанный Вашингтоном», – резюмировал Ермаков.

Ранее эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач посоветовал Варшаве перестать лоббировать американские интересы на газовом рынке Европы и вставлять палки в колеса российским проектам.