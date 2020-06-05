«Американцы побоятся входить с нами в клинч»: Литовкин о провокациях на Балтике

Соединенные Штаты Америки и НАТО продолжают организовывать провокации вблизи российских границ. На этот раз четыре самолета американских ВВС провели многочасовые разведывательные операции в акватории Черного и Балтийского морей.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, отметив, что эти полеты коррелируют за запланированными на весь июнь масштабными военными учениями НАТО в Прибалтике, Польше и Балтийском море, так как Брюссель не согласился на предложение российской стороны отменить приграничные учения в условиях пандемии.

Как заявил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, активность Североатлантического альянса, которая прикрывается пропагандистской риторикой и беспочвенными обвинениями в адрес Москвы, достигла небывалого со времен Холодной войны уровня. При чем особую активность НАТО развивает именно в черноморском и балтийском регионах.

По словам Виктора Литовкина, наблюдается четкая динамика, демонстрирующая рост интереса США и НАТО к давлению на западных рубежах РФ, тем более, что отдельные члены альянса не скрывают своих территориальных претензий к нашей стране относительно Калининградской области.

«Перед нами демонстрация силы со стороны США и НАТО, попытка напугать Россию, втянуть ее в гонку вооружений с целью разрушения российской экономики, а то и всей нашей страны. Тем более денег у НАТО хватает, поскольку страны-члены этой организации должны выделять 2% на военные нужды», — подчеркнул Литовкин.

Не все члены НАТО, по его словам, это делают, поэтому президенту США Дональду Трампу приходится постоянно выдвигать претензии Германии и некоторым другим странам. Но Прибалтика и Польша эти требования выполняют четко, именно с этим связано то, что НАТО основную работу проводит именно на Балтике.

«Часть государств НАТО готова платить даже 4%, как это требует Трамп, поэтому в Альянсе тратят эти деньги на борьбу с Россией, несмотря на угрозу, что в случае неблагоприятного стечения обстоятельств они могут оказаться под ударом. Интересно, что, проводя такую агрессивную политику, НАТО не забывает обвинять Москву в планах по захвату Польши и Прибалтики», — добавил эксперт.

Вместе с тем США и НАТО делают из Польши плацдарм для наступления на Россию, возводя там специальную инфраструктуру, предназначенную для агрессивного ведения войны, заявил Литовкин. Но Россия, по его словам, благодаря укреплению ядерного щита и принятию необходимых мер, может не беспокоиться из-за угроз НАТО.

«Пойдут ли американцы на обострение? Если мы будем слабы, то пойдут, а если мы будем сильны и не будем поддаваться на провокации, ничего они не сделают. Банально побоятся, поскольку они не готовы входить с нами в клинч – это показывает опыт Сирии, Средиземного и Черного морей. Когда наши самолеты приближаются к их самолетам, то они сразу уходят», — заключил эксперт.

Он также добавил, что политика американцев, несмотря на ее провокационность, все же является трусливой, так как они опасаются реального конфликта, зная, что русские люди не тратят слов в пустую, а при необходимости «врежут» так, что мало не покажется.