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16:49   5 Июня 2020
Политика

Вершинин обсудил ситуацию в Средиземноморье с послом Греции в РФ

Вершинин обсудил ситуацию в Средиземноморье с послом Греции в РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин 5 июня по инициативе греческой стороны провел телефонные переговоры с послом Греции Екатерини Нассика.

В процессе телефонного разговора дипломаты заострили внимание на проблематике урегулирования конфликтов в регионе Средиземноморья. Также в обсуждении были озвучены задачи, предпринимаемые международными усилиями в поддержку состоявшейся конференции в Берлине по урегулированию ситуации в Ливии. 

Сейчас есть необходимость скорейшего решения вопроса о назначении специального представителя Генерального секретаря ООН по Ливии. Также поднимали вопрос об активизации усилий международного сообщества с целью скорейшего возобновления палестино-израильских переговоров под эгидой ООН.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #оон #греция

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