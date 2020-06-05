Вершинин обсудил ситуацию в Средиземноморье с послом Греции в РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин 5 июня по инициативе греческой стороны провел телефонные переговоры с послом Греции Екатерини Нассика.

В процессе телефонного разговора дипломаты заострили внимание на проблематике урегулирования конфликтов в регионе Средиземноморья. Также в обсуждении были озвучены задачи, предпринимаемые международными усилиями в поддержку состоявшейся конференции в Берлине по урегулированию ситуации в Ливии.

Сейчас есть необходимость скорейшего решения вопроса о назначении специального представителя Генерального секретаря ООН по Ливии. Также поднимали вопрос об активизации усилий международного сообщества с целью скорейшего возобновления палестино-израильских переговоров под эгидой ООН.