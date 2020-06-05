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16:43   5 Июня 2020
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть

Турецкие СМИ узнали о возможной смене статуса собора Святой Софии по поручению президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По сообщению газеты, турецкий лидер поручил своим помощникам изучить вопрос о смене статуса собора и сделать его мечетью, а не музеем. В конце мая в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о завоевании Стамбула. В Греции назвали акцию, оскорбляющей международное сообщество и бросающей вызов религиозным чувствам христиан всего мира, сообщает "Вестник Кавказа".

Ранее государственная турецкая нефтяная компания подала заявку на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов на территории около островов Греции. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас считает, что Анкара пытается присвоить себе суверенные права Афин. По его словам, выдача лицензии станет провокацией. Вскоре греческий премьер Кириакос Мицотакис обратился с письмом в Евросоюз. Вопрос о статусе собора Святой Софии в Турции подняли спустя четыре года, пишет "Царьград".

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #эрдоган #греция

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