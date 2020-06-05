Дипломат связал высылку двух сотрудников посольства РФ из Чехии с Донбассом
Россия примет зеркальные меры в ответ на решение чешских властей выслать двух сотрудников посольства РФ. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Панов.
«Есть такая практика, что можно вообще, не предъявляя никаких оснований, выгнать кого-то. Обычно после этого выгоняют зеркально кого-то тоже. Обычная практика, как говорится, что тут сделаешь», — объяснил дипломат.
Как полагает собеседник «ПС», президент Чехии Милош Земан доброжелательно относится к России, однако в европейской стране есть и негативно настроенные «силы».
Посольство РФ в Чехии получило ноту республиканского МИД с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российской дипмиссии. По информации российского посольства, недружественный шаг Чехии, который основывается на бездоказательных обвинениях местных журналистов, свидетельствует о нежелании Праги нормализовать российско-чешские отношения.
«Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога», — подчеркнули в посольстве.
По мнению Панова, отношения Москвы и Праги во многом будут зависеть от ситуации в Донбассе.
«ЕС сохраняет санкции и негативное отношение к РФ, в значительной степени действует общеевропейская солидарность. Настрой сказался на ситуации», — подытожил Панов.
В мае в чешских СМИ появились публикации о том, что в Прагу прилетел человек с российским дипломатическим паспортом с якобы целью подготовить покушение на чешских чиновников. В адрес россиянина поступали угрозы, поэтому посольство РФ в Праге просило МИД Чехии предоставить ему полицейскую охрану. Российские дипломаты заявили о бездоказательности обвинений.