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18:05   5 Июня 2020
Россия

Дипломат связал высылку двух сотрудников посольства РФ из Чехии с Донбассом

Дипломат связал высылку двух сотрудников посольства РФ из Чехии с Донбассом

Россия примет зеркальные меры в ответ на решение чешских властей выслать двух сотрудников посольства РФ. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Панов.

«Есть такая практика, что можно вообще, не предъявляя никаких оснований, выгнать кого-то. Обычно после этого выгоняют зеркально кого-то тоже. Обычная практика, как говорится, что тут сделаешь», — объяснил дипломат.

Как полагает собеседник «ПС», президент Чехии Милош Земан доброжелательно относится к России, однако в европейской стране есть и негативно настроенные «силы».

Диалог РФ и Чехией наладится после разрещения ситуации с Донбассом — профессор Панов

Посольство РФ в Чехии получило ноту республиканского МИД с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российской дипмиссии. По информации российского посольства, недружественный шаг Чехии, который основывается на бездоказательных обвинениях местных журналистов, свидетельствует о нежелании Праги нормализовать российско-чешские отношения.

«Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога», — подчеркнули в посольстве.

По мнению Панова, отношения Москвы и Праги во многом будут зависеть от ситуации в Донбассе.

«ЕС сохраняет санкции и негативное отношение к РФ, в значительной степени действует общеевропейская солидарность. Настрой сказался на ситуации», — подытожил Панов.

Диалог РФ и Чехией наладится после разрещения ситуации с Донбассом — профессор Панов

В мае в чешских СМИ появились публикации о том, что в Прагу прилетел человек с российским дипломатическим паспортом с якобы целью подготовить покушение на чешских чиновников. В адрес россиянина поступали угрозы, поэтому посольство РФ в Праге просило МИД Чехии предоставить ему полицейскую охрану. Российские дипломаты заявили о бездоказательности обвинений.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #посольство #чехия #нон грат

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