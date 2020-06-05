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16:05   5 Июня 2020
Экономика

Сумму и срок кредита по военной ипотеке увеличат в Сбербанке

Сумму и срок кредита по военной ипотеке увеличат в Сбербанке

Российские военнослужащие с 5 июня смогут оформить ипотеку в Сбербанке по новым условиям, сообщили представители пресс-службы организации.

Сбербанк вносит изменения в программу "Военная ипотека", по которой граждане РФ могут приобрести жилье на первичном и вторичном рынках, а также жилой дом с земельным участком или таун-хаус.

Срок кредита теперь увеличится с 20 до 25 лет. Максимальная сумма займа, которая раньше составляла 2 788 000 рублей, теперь вырастет до 3 005 000 рублей, передает Недвижимость РИА Новости.

Ставки для военнослужащих в мае снизились на 0,4%. Теперь военные могут получить ипотеку в Сбербанке под 8,4% годовых. 

С целью улучшить качество жизни россиян были проработаны в Конституцию РФ. В числе важных поправок: обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. 

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Автор: Юлия Яковлева
#военные #ипотека #сбербанк

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