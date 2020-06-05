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16:03   5 Июня 2020
Армия

Депутат Красов посоветовал США убраться из Сирии и заняться внутренними проблемами

Депутат Красов посоветовал США убраться из Сирии и заняться внутренними проблемами

Американцам следует прекратить чинить препятствия восстановлению мирной жизни в Сирии и самим "убраться" с ближнего востока, направив усилия на решения своих внутренних проблем. Об этом заявил зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов.

Администрация США должна в первую очередь подумать о том, что американским военным давно пора убраться из Сирии. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов. 

По словам депутата, Россия принимает меры для того, чтобы в Сирии не осталось террористов и страна могла вернуться к нормальной жизни. Кроме того, военные РФ находятся в Сирии легально, по приглашению легитимного лидера Башара Асада, в то время как США самовольно вторглись в ближневосточное государство, пишет РИА Новости. 

Кроме того, американские военные, как известно, воруют природные ресурсы САР, поддерживают террористические организации в стране и по какой-то причине считают, что вправе решать, кто должен быть президентом в той или иной стране.

"Пусть лучше обратят внимание на свои внутренние проблемы", - добавил Красов.

Помощник государственного секретаря США Дэвид Шенкер отметил, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", так как играет там "деструктивную роль", хотя именно усилия Российской Федерации направлены на стабилизацию ситуации в регионе.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #сирия #ближний восток #красов

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