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16:02   5 Июня 2020
Экономика

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае давления на СП-2

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае давления на СП-2

Продолжение давления на строительство "Северного потока — 2" может привести к введению штрафных пошлин на американский газ, сообщил глава комитета бундестага по экономике и энергетике, представитель Партии левых Клаус Эрнст.

Власти Соединенных Штатов продолжают препятствовать созданию газопровода "Северный поток — 2" и грозить России всяческими санкциями. От политики США по данному вопросу страдает вся Европа, куда планируется осуществлять поставки российского газа.

Ответные меры в адрес американских властей в виде штрафных пошлин на газ из США могут принять в Германии, передает агентство РИА Новости.

Действия США по СП-2 можно расценивать как попытку посягательства на суверенитет ФРГ и Евросоюза, заявил глава комитета Бундестага.

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Автор: Илья Романович
#сша #германия #пошлины #СП-2

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