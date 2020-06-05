Украинские СМИ рассказали о возрождении сепаратистского проекта в Одессе

Под «зоной приоритетного развития», о планах по созданию которой на совещании, проведенном мэром Одессы Геннадием Трухановым рассказал Сергей Гринивецкий, на самом деле подразумевается проект создания сепаратистского образования, провалившийся ранее.

Об этом в пятницу пишет украинское издание «Корреспондент», отмечая, что власти Одессы решили разморозить и попытаться вновь протолкнуть идею пресловутого сепаратистского образования «порто-франко», которая, по сути, заключается в том, чтобы, под предлогом улучшения уровня жизни одесситов, отделить город от всей остальной Украины.

Как сообщает автор материала, мэр Одессы Геннадий Труханов провел 25 мая совещания по созданию «зоны приоритетного развития», на который бывший глава областной госадминистрации времен президентства Кучмы Сергей Гриневецкий рассказал о завершении работы над Концепцией создания в суворовском районе Одессы ЗПР.

«Также Гриневецкий предложил создать коммунальное предприятие, которое будет разрабатывать детальный проект ЗПР, а в дальнейшем будет обеспечивать функционирование и обслуживание всей зоны. В целом, проект создания ЗПР рассчитан до 2030 года», — говорится в статье.

Там же отмечается, что в ходе заседания глава города поручил подготовить проект решения о создании зоны приоритетного развития, который позволит вынести Концепцию на рассмотрение Исполкома и Одесского горсовета.

Из всего этого, автор материала делает вывод, что «агенты страны-агрессора» не ослабляют своего внимания к «одному из наиболее уязвимых» украинских регионов.

«Сепаратизм трансформировался из агрессивно-активной формы в латентную, что не менее опасно. И одним из подобных элементов проявления завуалированного сепаратизма является периодически раскручиваемая тема свободной экономической зоны», — подчеркивает автор.

По его мнению, в первые годы войны, начавшейся на Украине в 2014 году, подобные тезисы о перспективности предоставления областям Украины экономической автономии с последующим разделением страны якобы являлись «планом Б» Кремля, а проект «Одесса за Порто-франко» был в числе самых приоритетных. Однако, в 2016 году все эти проекты были свернуты.