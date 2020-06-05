Путин поставил на место Потанина по ситуации с ЧП в Норильске

Глава РФ Владимир Путин не согласился с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным по вопросу суммы ущерба в результате ЧС в Норильске из-за аварии на ТЭЦ.

Устранение последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 будет всецело профинансировано "Норникелем", заявил Потанин.

По его оценке, на устранение последствий "Норникель" должен будет потратить не менее десяти миллиардов рублей. Для ликвидации чрезвычайной ситуации задействуют самые передовые технологии.

Путин подчеркнул, что стоимость одной емкости, которую "Норникель" заменит, точно обойдется не в сотни миллионов рублей, как это обозначил Потанин. Глава страны подчеркнул, что если бы емкость поменяли своевременно, авария бы не произошла, и расходы компании вообще нести не пришлось.