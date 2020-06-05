Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Депутаты "Либерально-демократической партии России" внесли на рассмотрение законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщают официальные представители пресс-службы Госдумы РФ.

Поправки сопровождаются отрицательным отзывом Правительства РФ, которое не поддержала законопроект, подчеркивают в верхней палате Федерального собрания. Как уточняется, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов в объеме более 180 млрд рублей. При этом инициатива депутатов ЛДПР не определяет источники и порядок исполнения расходных обязательств.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Среди ключевых поправок в Конституцию: ответственность государства за права трудящихся, ежегодная индексация пенсий, доступность высококачественного медицинского обслуживания.