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15:19   5 Июня 2020
Общество

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Депутаты "Либерально-демократической партии России" внесли на рассмотрение законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщают официальные представители пресс-службы Госдумы РФ.

Поправки сопровождаются отрицательным отзывом Правительства РФ, которое не поддержала законопроект, подчеркивают в верхней палате Федерального собрания. Как уточняется, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов в объеме более 180 млрд рублей. При этом инициатива депутатов ЛДПР не определяет источники и порядок исполнения расходных обязательств.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Среди ключевых поправок в Конституцию: ответственность государства за права трудящихся, ежегодная индексация пенсий, доступность высококачественного медицинского обслуживания.

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Автор: Борис Нестеров
#законопроект #пенсии #лдпр #индексация

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