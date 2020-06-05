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15:15   5 Июня 2020
Армия

Ветеран ВОВ ответил Навальному, оскорбившему защитника родины

Ветеран ВОВ ответил Навальному, оскорбившему защитника родины

Подполковник медицинской службы, ветеран Великой Отечественной войны из Брянска Александр Мазилов ответил на оскорбления со стороны блогера Алексея Навального, назвавшего другого ветерана "позором страны" и "продажным холуем".

Воевавшие в 1941-1945 годах отстояли свою родину и не считают важным мнение личностей, обливающих их грязью, отметил ветеран Великой Отечественной войны Александр Мазилов.

"Нужно сказать, что у этих товарищей нет ни родины, ни чести. И они не имеют того, что нам дорого в нашей жизни", — сказал ветеран журналистам Life.

Также Александр Мазилов призвал ветеранов "не стареть душой", напомнив, что участников Великой Отечественной войны осталось не так уж много.

Федеральное агентство новостей сообщало, что блогер Алексей Навальный опубликовал в Сети видеоролик с ветераном ВОВ Игнатом Артеменко, назвав его "позором страны" и "продажным холуем". В ситуацию вмешался член Общественной палаты Российской Федерации Илья Ремесло, попросив прокуратуру и главу СКР Александра Бастрыкина проверить заявление блогера на предмет реабилитации нацизма.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #ветеран

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