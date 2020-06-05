Российский разработчик оружия создает снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км

Российская компания Lobaev Arms разрабатывает уникальную снайперскую винтовку DXL-5 с максимальной дальностью прицельной стрельбы в семь километров.

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, приводя заявление генерального директора компании Владислава Лобаева. По словам руководителя, на сегодняшней день самой дальнобойной снайперской винтовкой является винтовка «Сумрак», которая тоже производится Lobaev Arms. Она способна при уверенной стрельбе поражать цели на расстоянии 2,5 километра, а при рекордной стрельбе – на расстоянии 4,5 километра.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы — три километра, — рассказал Лобаев. — Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие». Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было».

Также гендиректор сообщил, что для новой винтовки будет разработан и абсолютно новый патрон, который, благодаря заложенным в нем технологическим новшествам, позволит вести огонь на таком большом расстоянии. Это будет, по его словам, совершенно прорывное изделие.

«Новый патрон будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у пуль, которые мы использовали раньше. В силу этого не хотелось бы пока раскрывать все подробности по калибру и другим деталям», — добавил глава компании.

Что касается сроков создания новой снайперской винтовки, отметил Лобаев, есть надежда, что работы над DXL-5 будут завершены к началу 2021 года, но с уверенностью говорить об этом сейчас нельзя из-за пандемии коронавируса.