Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата

Чехия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата", — сказал глава правительства, его слова приводит Чешское радио.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после демонтажа памятнику маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. После этого в чешских СМИ появились вбросы о неком мужчине с российским диппаспортом, который якобы ввез в столицу Чехии смертельный яд, чтобы отравить причастных к сносу монумента. Российская сторона назвала эти нападки беспочвенными.