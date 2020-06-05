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Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата

Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата

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15:01   5 Июня 2020
Политика

Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата

Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата

Чехия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата", — сказал глава правительства, его слова приводит Чешское радио.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после демонтажа памятнику маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. После этого в чешских СМИ появились вбросы о неком мужчине с российским диппаспортом, который якобы ввез в столицу Чехии смертельный яд, чтобы отравить причастных к сносу монумента. Российская сторона назвала эти нападки беспочвенными.

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Автор: Кристина Мокроусова
#чехия #посольство рф #персоны нон грата

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