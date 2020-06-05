Путин оценил ситуацию с ЧП в Норильске
Происшествие в Норильске является чрезвычайной ситуацией, природе был причинен огромный ущерб, заявил президент России Владимир Путин.
Утечка нефтепродуктов нанесла урон окружающей среде. Сейчас необходимо взять ситуацию под тотальный контроль, отметил Путин.
В причинах случившегося необходимо разобраться досконально и бескомпромиссно, подчеркнул российский президент.
Последствия для экологии от случившего пока оценить трудно, но масштабы ЧП и нанесенный вред природе огромны.