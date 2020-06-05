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14:48   5 Июня 2020
Общество

Путин оценил ситуацию с ЧП в Норильске

Путин оценил ситуацию с ЧП в Норильске

Происшествие в Норильске является чрезвычайной ситуацией, природе был причинен огромный ущерб, заявил президент России Владимир Путин.

Утечка нефтепродуктов нанесла урон окружающей среде. Сейчас необходимо взять ситуацию под тотальный контроль, отметил Путин.

В причинах случившегося необходимо разобраться досконально и бескомпромиссно, подчеркнул российский президент.

Последствия для экологии от случившего пока оценить трудно, но масштабы ЧП и нанесенный вред природе огромны.

 

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Автор: Борис Нестеров
#путин #чп #норильск

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