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14:42   5 Июня 2020
Общество

Глава МЧС доложил Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске

Глава МЧС доложил Путину о ликвидации последствий ЧП в Норильске

Президент Российской Федерации выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о локализации ЧП в Норильске в ходе онлайн-совещания на тему экологии.

ЧП локализировано, сообщил руководитель ведомства в беседе с главой государства. Он также исключил какие-либо последствия инцидента. Топливо, по словам Зиничева, будет временно храниться в полевых хранилищах, и его сразу начнут вывозить при первой же возможности.

Разгерметизация одного из резервуаров ТЭЦ-3 компании "Норникель" зафиксирована 29 мая в Норильске. Около 20 тысяч тонн дизельного топлива попали в реки Амбарная и Далдыкан, в связи с чем на Таймыре введен режим ЧС.

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Автор: Василий Пименов
#путин #зиничев #норильск

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