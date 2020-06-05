Демократы поставили Америку на колени и запустили взрывной механизм

На наших глазах в муках умирает не американская демократия — ее на самом деле никогда и не было — умирает вера в нее. Все, что можно сказать о Соединенных Штатах сегодня, выражено одной фотографией, сделанной в Балтиморе местной телекомпанией:

Безусловно, происходящее в США оценивают по-разному. Но очень многие разделяют взгляды турецкого журналиста Mehmet Barlas, выраженные в названии его материала: «История призывает Соединенные Штаты Америки к ответу».

Многие на постсоветском пространстве вспоминают инспирированные правительством США цветные революции, особенно два украинских майдана. Китайцам же ближе восторги американских политиков в связи с недавними беспорядками в Гонконге, поддержанными Вашингтоном.

«Теперь вы можете наблюдать такое же из окон собственных кабинетов», злорадствуют в Китае. И точно так же, но с другими аналогиями, поминают американцев в Сирии и Ливии, Ираке и Афганистане, Сербии, Черногории, Словении, Македонии et cetera.

Есть и другая категория граждан. Повторяющая следом за поддерживающих массовые беспорядки в США представителями демпартии, включая и их кандидата в президенты Джо Байдена, что перед нами истинное торжество демократии. А наблюдаемые во время этих «торжеств» акты насилия, мародерства и грабежей не более, чем «эксцессы и провокации». Часто в качестве примера даже проводится аналогия между протестами в Москве против ГКЧП, событиями 93-го года и майданами, особенно первым, 2004 года, на Украине.

Действительно, формальное сходство имеется. Но есть и качественные отличия. Прежде всего, нигде и никогда протесты в России (и даже на Украине) не сопровождались массовыми (именно массовыми) грабежами. В каждом из десятков охваченных беспорядками городов разграблены сотни магазинов, уничтожены сотни машин, нормальные граждане при полном бездействии полиции объединяются и вооружаются самостоятельно, как тот же владелец ресторана «Пушкин» в Сан-Диего.

И хотя всем этим можно восхищаться, злорадствовать или осуждать, гораздо страшнее другое. Как мы помним, на Украине в феврале 2014 года бандеровцы и откровенные нацисты силой ставили на колени захваченных милиционеров. А потом и их самих в Харькове ставили на колени «русские сепаратисты».

В США сегодня происходит нечто подобное. Но в том-то и дело, что «нечто». Решение о коленопреклонении «стражей порядка» принимается властями Соединенных Штатов. Как минимум — местными. И именно власти заставляют полицейских поодиночке и скопом преклонять колено, как это принято было веками ранее — как вассал перед сюзереном, низший перед высшим.

Последствия этого массового помешательства принимающие подобные решения власти просто не понимают. А вот прошедшие ад двух майданов понимают отлично. В массовое сознание, в умы как выходящих, так и потенциально способных выйти на улицы, вселяют убежденность в том, что они не только будут правы, но и останутся безнаказанными.

Любое мародерство и бандитизм де оправданы, если прикрыться лозунгом о правах меньшинств, или о полицейском насилии, или любым подобным. Главное — организовать массовый протест. Вывести на улицу не десятки, а хотя бы тысячу человек. И тогда выгоревшие кварталы и разграбленные магазины будут списаны на «эксцесс исполнителя», на «провокации», а организаторы станут героями и получат шанс на политическую карьеру.

Что еще страшнее, полицейским, которые сегодня де-факто стали не стражами порядка, а статистами, часто — безучастными наблюдателями, вбивают в головы, что исполнение ими своего долга уголовно наказуемо.

Речь вовсе не о безнаказанности и не о том, чтобы не судить полицейских за излишнее насилие. Сейчас, когда десятки копов арестованы просто за задержание протестующих, когда их собственное начальство ставит их на колени перед грабителями и мародерами, полицейских делом убеждают в том, что никогда впредь не стоит вообще ввязываться в любые схватки с преступниками. Безопаснее просто «не заметить» и пройти мимо.

Фактически, используя протесты в качестве инструмента предвыборной борьбы за кресло президента, демократическая партия США закладывает мину замедленного действия под всю систему государственного управления. Фактически, создается и узаконивается право незначительных групп населения страны на восстание. То самое, о котором безуспешно мечтают маргинальные политические партии в России. Некоторые даже предлагали внести в Конституцию подобный пункт: «Право на восстание».

В США, не принимая никаких поправок де-юре, де-факто именно это и сделали. Следующий раз организовать подобные беспорядки будет значительно легче. Вполне возможно, они станут обязательной практикой всех президентских гонок. И в итоге закладываемая сегодня под государственность США мина неизбежно рванет. Уже де-юре похоронив под обломками миф о величайшем демократическом государстве планеты.

И поделом.

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