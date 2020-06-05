Кабмин одобрил двойное повышение минимального пособия на первого ребенка

Проект об удвоении размера минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком одобрили в Правительстве РФ, согласно распоряжению, опубликованному на сайте ведомства.

Сейчас минимальные выплаты на первого ребенка в России составляют 3376 рублей. С 1 июня пособие увеличится до 6752 рублей.

Средства выделят министерству труда РФ, который займется начислением повышенных выплат жителям РФ, которые оказались временно нетрудоспособны, матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также гражданам, которые были уволены из-за ликвидации организации, передает Газета.ru.

Всего Кабмин намерен направить на эти цели около 8 миллиардов рублей, рассказали в правительстве. Принципы повышения благосостояния граждан предлагается закрепить в Основном законе, наряду с ответственностью государства. Голосование о поправках в Конституцию России состоится с 25 июня по 1 июля.