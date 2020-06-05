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14:28   5 Июня 2020
Экономика

Кабмин одобрил двойное повышение минимального пособия на первого ребенка

Кабмин одобрил двойное повышение минимального пособия на первого ребенка

Проект об удвоении размера минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком одобрили в Правительстве РФ, согласно распоряжению, опубликованному на сайте ведомства.

Сейчас минимальные выплаты на первого ребенка в России составляют 3376 рублей. С 1 июня пособие увеличится до 6752 рублей.

Средства выделят министерству труда РФ, который займется начислением повышенных выплат жителям РФ, которые оказались временно нетрудоспособны, матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также гражданам, которые были уволены из-за ликвидации организации, передает Газета.ru.

Всего Кабмин намерен направить на эти цели около 8 миллиардов рублей, рассказали в правительстве. Принципы повышения благосостояния граждан предлагается закрепить в Основном законе, наряду с ответственностью государства. Голосование о поправках в Конституцию России состоится с 25 июня по 1 июля. 

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Автор: Борис Нестеров
#пособия #повышение #кабмин рф

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