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14:24   5 Июня 2020
Политика

Сотни украинцев пришли к зданию Рады требовать отставки Авакова

Сотни украинцев пришли к зданию Рады требовать отставки Авакова

Сотни жителей Киева пришли к зданию Верховной рады требовать отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. Организатором выступает инициативная группа "Прочь Авакова".

У митингующих в руках плакаты с призывами уволить министра с поста. Люди кричат лозунг "Аваков — черт". Скорее всего, аналогичная акция состоится 5 июня около здания кабмина, когда в здании будет выступать Аваков на так называемом часе правительства. Глава МВД Украины представит доклад о расследовании ведомством резонансных дел, пишет ТАСС.

Депутаты украинского парламента ведут сбор подписей за отставку Авакова, всего удалось собрать порядка 70 подписей, рассказал член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Ранее Аваков заявил, что правоохранительная система Украины не может считаться нездоровой даже после изнасилования полицейскими женщины, пишет "Царьград".

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #митинг #арсен аваков

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