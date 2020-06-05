Коалиция исламистских группировок "Хайят Тахрир аш-Шам" признана террористической в РФ

Организация "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавляемая боевиками "Джебхат ан-Нусры", признана террористической на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Хайят Тахрир аш-Шам" создана 28 января 2017 года и насчитывает до 20 тысяч террористов. Осуществляемая ей деятельность представляет серьезную угрозу национальным интересам России, социальной и политической стабильности, а также здоровью россиян.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов обратился в Верховный суд России с административным исковым заявление о признании организации террористической и запрете ее деятельности на территории страны.