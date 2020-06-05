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14:11   5 Июня 2020
Политика

Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари рассказал о ситуации происходящей на фронте и объяснил причины вывода войск фельдмаршал Халифа Хафтар за административные пределы столицы Ливии.

Генерал-майор объяснил решение Халифы Хафтара о выводе войск из Триполи, таким образом он демонстрирует уважение к восстановленным переговорам в формате 5х5. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Представитель ЛНА указал на очередное вмешательство Турции в ливийский конфликт. Заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подтверждает это. Армия Хафтара обладает данными о размере получаемой поддержки нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии  со стороны Турции. 

Мисмари заявил, что никаких политических диалогов не будет, и борьба не прекратиться, пока Турция не покинет Ливию.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия #лна #пнс

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