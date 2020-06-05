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Пушков: расовый раскол в США нанес по имиджу страны колоссальный удар

Пушков: расовый раскол в США нанес по имиджу страны колоссальный удар

 Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам
14:49   5 Июня 2020
Весь мир

Пушков: расовый раскол в США нанес по имиджу страны колоссальный удар

Пушков: расовый раскол в США нанес по имиджу страны колоссальный удар

Происходящие в США массовые беспорядки и погромы сорвали с американской мечты «глянцевую обложку», а внутренний расовый раскол нанес по имиджу Америки мощнейший, колоссальный удар.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя свой собственный пост в сети микроблогов Twitter о том, что претендовавший на глобальное лидерство Штаты вступили во временя сумятицы и «посыпались».

При этом глава комиссии Совфеда по информационной политике призвал не сравнивать беспорядки, которые происходят в США с Майданом на Украине.

«Майдан — это управляемая история. У нее есть местные политические лидеры, которые пользуются прямой поддержкой из-за рубежа. Майдан затевался ради свержения украинской власти», — напомнил он.

И, если сейчас кто-то пытается воспользоваться опытом Майдана, чтобы ослабить Трампа, это все же не было специально задумано и спланировано, считает сенатор.

«Я не думаю, что демократы это специально придумали и подложили под Трампа. Это взорвалась этническая бомба в США», — добавил Пушков.

В заключение сенатор подчеркнул, что все, происходящее сейчас в США, хоть и не является Майданом, сигнализирует о неблагополучности и хрупкости нынешних Штатов.

Пушков: расовый раскол в США нанес по имиджу страны колоссальный удар

 

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Автор: Александр Люблинский
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