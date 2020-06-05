Рашкину прочат потерю сторонников из-за «сделки с дьяволом»

Попытки лидера московских коммунистов Валерия Рашкина заручиться поддержкой представителей несистемной оппозиции могут отвернуть от него традиционных сторонников левых взглядов.

Такое мнение в беседе с «Политикой сегодня» привел политолог Владимир Шаповалов, комментируя созвучную с беглым олигархом Михаилом Ходорковским критику Рашкина в адрес высшего руководства страны.

«Здесь происходит эволюция в сторону несвойственной российским коммунистам леволиберальной позиции, на которую и претендует Ходорковский с тех пор, как написал статью "Левый поворот"», — заметил эксперт.

Ранее Рашкин опубликовал в Instargam фотографию с критикой в адрес конституционных инициатив президента РФ. Аналогичное фото выкладывал в своих соцсетях Ходорковский, разыскиваемый российским следствием по подозрению в организации убийства мэра Нефтеюганска в 1998 году.

Шаповалов обратил внимание, что в отличие от Рашкина и его товарищей, основное крыло КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым не было замечено в связях с несистемной оппозицией. По мнению политолога, это может указывать на попытки Рашкина обрести политическую самостоятельность, что оборачивается для КПРФ расколом.

«Такая позиция не является выигрышной. Эта своеобразная "сделка с дьяволом" не пойдет на пользу ни Рашкину, ни его группе поддержки», — оценил эксперт.

Разобщенность столичного и центрального отделения партии обнажилась в последние месяцы. Зюганов поддержал принятые правительством меры по борьбе с коронавирусом. Рашкин же, напротив, обвинял мэра Москвы Сергея Собянина в «незаконном» режиме обязательной самоизоляции.

Не был согласован с лидером КПРФ и объявленный Рашкиным московский майский протест: в эфире радиостанции «НСН» Зюганова попросили прокомментировать незаконную акцию в центре столицы. Он дал понять, что не знал о планах Рашкина и пообещал «разобраться с ситуацией». Шаповалов прочит лидеру московских коммунистов утрату партийных позиций.

«Традиционный электорат КПРФ вряд ли будет в восторге от его заигрываний с Ходорковским и рядом других фигур. Это отход от традиционной риторики коммунистов: КПРФ входили в состав патриотической оппозиции. Для Рашкина такая история может закончиться печально. Он не просто не станет лидером партии, а может и потерять позиции в Москве», — считает политолог.

На выборах в Мосгордуму 2019 года Рашкин и московские коммунисты нашли поддержку в лице блогера Алексея Навального. В рамках стратегии «Умного голосования» он призывал голосовать за КПРФ в 35 из 45 округов Москвы. В ноябре, по данным авторов ТГ-канала «Кремлевская прачка», Рашкин встречался с прибывшим из США Навальным в московской гостинице «Националь».