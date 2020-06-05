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14:08   5 Июня 2020
Россия

Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, регламентирующий основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Вооруженные силы России смогут использовать ядерное оружие в том случае, если есть подтвержденная информация о запуске баллистических ракет в сторону РФ или существует реальная угроза самому существованию страны в результате применения обычного вооружения.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в интервью «Вечерней Москве» отметил, что этот посыл адресован тем странам, которые имеют ядерное оружие. Те же Соединенные Штаты нередко устраивают провокации, нарушая воздушные и водные границы России. Так, совсем недавно британский и американские боевые корабли решили продемонстрировать свою силу в Баренцевом море, а бомбардировщик B-1B ВВС США пролетел всего в 10 км от Калининграда. Остановить подобную деятельность можно двумя способами, считает военный эксперт. Речь идет о проведении стрельб, как поступил ВМФ РФ в Баренцевом море, или предупреждении.

«Чтобы остановить подобное, мы публикуем: в ответ на ваши действия будут применяться следующие действия. Или же идет демонстрация силы с соблюдением всех международных договоренностей», – подчеркнул Хатылев.

При этом специалист не призывает устраивать реальный бой. По его мнению, Россия не должна руководствоваться принципом двойных стандартов, на практике следует реализовывать лишь то, о чем ранее было объявлено. Подводя итог, эксперт добавил, что утвержденный Путиным документ сможет «остудить пыл НАТО».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не станет инициатором использования ядерного оружия. Оно служит исключительно для защиты страны.

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Автор: Олег Королев
#россия #ядерное оружие

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