Высшие посты в соседних России странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Так, главой Литовской республики в 1998 году был избран Валдас Адамкус, 16 лет до этого занимавший должность руководителя регионального отдела США по охране окружающей среды. Ему удалось продержаться у власти два президентских срока. По мнению политтехнолога Евгения Минченко, Адамкус «полностью отрабатывал американскую повестку».

«Такого рода прецеденты существуют, когда людей, которые находились за рубежом, привозят, и в том числе они выступают инструментами политики других стран», — констатировал Минченко.

Предложенные рабочей группой поправки в Конституцию Российской Федерации могут оградить Россию от подобного опыта, считают эксперты.

Среди таких — запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, губернаторов, депутатов, сенаторов и кабинета министров.

Кроме того авторы поправок предлагают ужесточить ограничения для кандидатов в президенты страны. Претендент на высший должностной пост не должен иметь вид на жительство или иностранное гражданство не только на момент избрания, но даже в прошлом. Предложено также поднять ценз оседлости для президента России с 10 до 25 лет. Соответствующую поправку озвучил Владимир Путин в начале года.

Специалисты уверены, что подобное ограничение поможет избежать иностранного вмешательства во внутреннюю политику страны.

«Это курс на так называемую «национализацию элит» и на ликвидацию возможностей внешнего воздействия на тех или иных кандидатов в президенты», — характеризует поправку политтехнолог Евгений Минченко.

Кандидат в президенты РФ 2008 года Андрей Богданов также видит значимость в поправке об оседлости президента.

«Руководить страной должен человек, который, по-хорошему, прожил всю жизнь в стране», — уверен Богданов.

Эксперты прогнозируют, что в целом на возможности политиков и бизнесменов предложение главы государства не повлияет. Разве что некоторые представители оппозиции смогут побороться за кресло российского лидера лишь в 2035 году.

А прежний конституционный порог — 10 лет — специалисты объясняют тем, что Россия в год принятия основного закона страны была совсем молодой. Такой невысокий ценз призывал политически активных россиян, оказавшихся после распада СССР за рубежом, вернуться на Родину и попытать счастье в ближайшем будущем.

«Эта норма, предлагаемая в Конституцию, в новую редакцию, скорее, признание того, что Россия состоялась уже как полностью самостоятельное государство, нежели попытка оградить нас от варягов или каких-то пришлых людей», — убежден политолог Дмитрий Гавра.

Ограничение в виде когда-либо имевшегося иностранного гражданства и ценза оседлости не относится к жителям Крыма, который был присоединен к России в 2014 году — для них предусмотрено исключение, прописанное в статье.