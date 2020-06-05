"Финансовое оружие" Китая может уничтожить доллар как мировую валюту

Новая технология Китая способна не только конкурировать с основной мировой криптовалютой, но и стать угрозой для доллара США, передает агентство РИА Новости.

Центральный банк КНР намерен скрестить банкноту и криптовалюту, что позволит исключить циркуляцию денежных средств внутри банковской системы и привязать ее к прямому контролю со стороны государства, рассказали в регуляторе.

Обращение виртуальных денег, созданных по китайской технологии, будет гораздо быстрее. Они будут проще в использовании. Высокая степень контроля финансовых потоков появится у властей КНР, передает мнение экспертов Bloomberg РИА Новости.

Конкурирование с криптовалютой представляет угрозу только для инвесторов цифрового актива, а вот потеря долларом позиции главной валюты мировой торговли имеет куда большие последствия, рассказали специалисты.