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13:46   5 Июня 2020
Экономика

"Финансовое оружие" Китая может уничтожить доллар как мировую валюту

"Финансовое оружие" Китая может уничтожить доллар как мировую валюту

Новая технология Китая способна не только конкурировать с основной мировой криптовалютой, но и стать угрозой для доллара США, передает агентство РИА Новости.

Центральный банк КНР намерен скрестить банкноту и криптовалюту, что позволит исключить циркуляцию денежных средств внутри банковской системы и привязать ее к прямому контролю со стороны государства, рассказали в регуляторе.

Обращение виртуальных денег, созданных по китайской технологии, будет гораздо быстрее. Они будут проще в использовании. Высокая степень контроля финансовых потоков появится у властей КНР, передает мнение экспертов Bloomberg РИА Новости.

Конкурирование с криптовалютой представляет угрозу только для инвесторов цифрового актива, а вот потеря долларом позиции главной валюты мировой торговли имеет куда большие последствия, рассказали специалисты.

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Автор: Яна Либерман
#сша #китай #доллар #биткоин

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