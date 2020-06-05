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 Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни
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13:43   5 Июня 2020
Общество

Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Актер Михаил Кокшенов, известный своими ролями в "Золотом теленке", "Папиных дочках" и "Ворониных", умер на 84-м году жизни после долгого периода лечения в подмосковном реабилитационном центре.

Последние полгода жизни актер боролся с онкологическим заболеванием. О смерти артиста сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в соцсетях.

В 2017 году он перенес инсульт, после которого актера частично парализовало.

В его фильмографии значатся более 100 фильмов. Среди них такие известные работы как "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и "Ширли-мырли".

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Автор: Борис Нестеров
#россия #смерть #актер #кокшенов

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