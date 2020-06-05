Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Актер Михаил Кокшенов, известный своими ролями в "Золотом теленке", "Папиных дочках" и "Ворониных", умер на 84-м году жизни после долгого периода лечения в подмосковном реабилитационном центре.

Последние полгода жизни актер боролся с онкологическим заболеванием. О смерти артиста сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в соцсетях.

В 2017 году он перенес инсульт, после которого актера частично парализовало.

В его фильмографии значатся более 100 фильмов. Среди них такие известные работы как "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и "Ширли-мырли".