Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни
Актер Михаил Кокшенов, известный своими ролями в "Золотом теленке", "Папиных дочках" и "Ворониных", умер на 84-м году жизни после долгого периода лечения в подмосковном реабилитационном центре.
Последние полгода жизни актер боролся с онкологическим заболеванием. О смерти артиста сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в соцсетях.
В 2017 году он перенес инсульт, после которого актера частично парализовало.
В его фильмографии значатся более 100 фильмов. Среди них такие известные работы как "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и "Ширли-мырли".