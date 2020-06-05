Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

 Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни
Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

 Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу

Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу
Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

 Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7
Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

 Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни
Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

 Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу

Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу
Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

 Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7
13:36   5 Июня 2020
Армия

Подготовка к параду Победы стартовала на Красной площади в Москве

Подготовка к параду Победы стартовала на Красной площади в Москве

В центре российской столицы готовятся к проведению парада Победы, который состоится 24 июня.

 

Подготовка к параду Победы стартовала на Красной площади в Москве, сообщает РИА Новости. В центр российской столицы уже привезли технику, шатры и трибуны для зрителей.

В настоящее время специалисты монтируют сцену. Места для зрителей на трибунах будут располагаться с соблюдением дистанции с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в параде на Красной площади примут участие 14 тысяч человек. Кроме того, на мероприятие приглашены парадные расчеты из 19 стран — ожидается, что количество участников из-за рубежа составит полторы тысячи человек.

Ранее президент России Владимир Путин назначил торжественное мероприятие на 24 июня — в этот день в 1945 году прошел исторический парад Победы.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#москва #красная площадь #парад победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...