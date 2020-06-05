В центре российской столицы готовятся к проведению парада Победы, который состоится 24 июня.

Подготовка к параду Победы стартовала на Красной площади в Москве, сообщает РИА Новости. В центр российской столицы уже привезли технику, шатры и трибуны для зрителей.

В настоящее время специалисты монтируют сцену. Места для зрителей на трибунах будут располагаться с соблюдением дистанции с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в параде на Красной площади примут участие 14 тысяч человек. Кроме того, на мероприятие приглашены парадные расчеты из 19 стран — ожидается, что количество участников из-за рубежа составит полторы тысячи человек.

Ранее президент России Владимир Путин назначил торжественное мероприятие на 24 июня — в этот день в 1945 году прошел исторический парад Победы.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.