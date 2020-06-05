Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

 Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни
Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

 Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу

Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу
Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

 Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7
Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

 Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни
Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

 Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу

Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу
Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

 Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7
13:33   5 Июня 2020
Политика

Путин заявил о важности рационального использования природных ресурсов России

Путин заявил о важности рационального использования природных ресурсов России

Работники Минприроды России и подведомственные министерству учреждения сегодня празднуют День эколога. С этим праздником их поздравил лидер страны Владимир Путин.

В тексте поздравления, президент обратил внимание на то, что вопросы рационального использования природных ресурсов находятся в числе общенациональных приоритетов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В настоящий период в стране поставлен ряд задач, среди которых создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами в результате производства и потребления, а также переход российских предприятий на новейшие перспективные технологии.

В России в период с 25 июня по 1 июля состоится голосование по поправкам к Конституции страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Путин. В список изменений вошли предложение о государственном обеспечении доступного медобслуживания, обязательная ежегодна индексация пенсий и гарантированная адресная соцподдержка. Об этом информирует "Царьград".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #путин #экология

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...