Путин заявил о важности рационального использования природных ресурсов России

Работники Минприроды России и подведомственные министерству учреждения сегодня празднуют День эколога. С этим праздником их поздравил лидер страны Владимир Путин.

В тексте поздравления, президент обратил внимание на то, что вопросы рационального использования природных ресурсов находятся в числе общенациональных приоритетов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В настоящий период в стране поставлен ряд задач, среди которых создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами в результате производства и потребления, а также переход российских предприятий на новейшие перспективные технологии.

В России в период с 25 июня по 1 июля состоится голосование по поправкам к Конституции страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Путин. В список изменений вошли предложение о государственном обеспечении доступного медобслуживания, обязательная ежегодна индексация пенсий и гарантированная адресная соцподдержка. Об этом информирует "Царьград".