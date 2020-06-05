Нефть Brent пробила отметку выше $41

Согласно данным торгов на 5 июня, нефть марки Brent растет в цене и превысила порог в $41.

Топливо марки WTI на уровне выше $38. Нефтяные котировки в последнее время демонстрируют рост на фоне предстоящей встречи представителей стран ОПЕК+. Известно, что в субботу, 6 июня, состоятся две министерские встречи, на которых обсудят итоги сделки по сокращению объемов добычи нефти и сохранения договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос об ожиданиях России от встречи ОПЕК+. Он отметил, что этим вопросом занимается министр энергетики Александр Новак.