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13:32   5 Июня 2020
Экономика

Нефть Brent пробила отметку выше $41

Нефть Brent пробила отметку выше $41

Согласно данным торгов на 5 июня, нефть марки Brent растет в цене и превысила порог в $41.

Топливо марки WTI на уровне выше $38. Нефтяные котировки в последнее время демонстрируют рост на фоне предстоящей встречи представителей стран ОПЕК+. Известно, что в субботу, 6 июня, состоятся две министерские встречи, на которых обсудят итоги сделки по сокращению объемов добычи нефти и сохранения договоренностей. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос об ожиданиях России от встречи ОПЕК+. Он отметил, что этим вопросом занимается министр энергетики Александр Новак. 

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Автор: Борис Нестеров
#нефть #brent #цена на нефть

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