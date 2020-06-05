Путин проведет совещание по экологии, где поднимут тему Норильска

Глава РФ Владимир Путин проведет совещание по экологии при участии экологов и зоозащитников 5 июня. В ходе него поднимется вопрос о ситуации в Норильске. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

В ходе совещания выступит совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, уточнили в Кремле. Также в службе отметили, что никакое силовое давление в ходе расследования чрезвычайной ситуации в Норильске недопустимо, и темы национализации "Норникеля" не существует.

Ранее Путин поздравил работников Минприроды России и учреждения, подведомственные министерству, с Днем эколога.