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13:17   5 Июня 2020
Политика

Путин проведет совещание по экологии, где поднимут тему Норильска

Путин проведет совещание по экологии, где поднимут тему Норильска

Глава РФ Владимир Путин проведет совещание по экологии при участии экологов и зоозащитников 5 июня. В ходе него поднимется вопрос о ситуации в Норильске. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

В ходе совещания выступит совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, уточнили в Кремле. Также в службе отметили, что никакое силовое давление в ходе расследования чрезвычайной ситуации в Норильске недопустимо, и темы национализации "Норникеля" не существует.

Ранее Путин поздравил работников Минприроды России и учреждения, подведомственные министерству, с Днем эколога.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #экология #норильск #норникель

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